Build 2017: Fall Creators Update dla Windows 10

Pierwszą z zaprezentowanych nowości była aplikacja Story Remix. Za jej pomocą użytkownik może np. stworzyć rozbudowany film wykorzystując w tym celu nie tylko własne materiały, ale także elementy rozszerzonej rzeczywistości. Specjalne oprogramowanie samo "uczy" się i analizuje poszczególne zdjęcia i klipy wideo, a następnie potrafi połączyć je w całość, kierując się wskazanym przez nas miejscem, osobą lub nawet tłem otoczenia. Nasze dzieło możemy następnie edytować dodając do niego odpowiednią muzykę z aplikacji Groove, napisy, oraz wspomniane już elementy 3D, które inteligentnie łączą się z filmem.

Pod nazwą Fluent Design System kryje się zapowiadany już od jakiegoś czasu Project NEON, odświeżony interfejs systemu Windows 10. Tworząc go Microsoft postanowił oprzeć się na pięciu filarach - świetle, głębi, ruchu, materiale i skali. Razem mają one zapewnić zupełnie nowe doznania w trakcie korzystania z systemu, dostosowując się nie tylko do standardowej obsługi myszką, ale także komunikacji głosowej, ekranów dotykowych, rysików, a nawet gogli mieszanej rzeczywistości. Microsoft postawił na interakcje między urządzeniami, dlatego nowe wzornictwo ma być dostosowane do konsol, komputerów, tabletów i telefonów.

Nowa aktualizacja wniesie ze sobą interakcje pomiędzy wspomnianymi systemami. Wszystko za sprawą platformy Microsoft Graph. Ze wzajemnej komunikacji Windowsa, Androida i iOS będzie korzystać szereg nowych funkcji, które pod koniec roku zawitają do Windowsa 10. Wśród nich znalazła się m.in. oś czasu (timeline) oferująca podgląd i zapamiętywanie czynności wykonywanych wcześniej, inteligentny schowek umożliwiający kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami, a także świetnie wyglądająca funkcja Pick Up Where You Left pozwalająca w każdej chwili przenieść się do plików, dokumentów i stron na których pracowaliśmy i otwarciu ich na innym urządzeniu bez konieczności mozolnego przesyłania ich ręcznie.



Niestety jest też pewien problem. Nad działaniem niektórych funkcji czuwa nic innego, jak Cortana - sztuczna inteligencja Microsoftu, która niestety nie jest dostępna w naszym kraju. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość obsługi wspomnianych rozwiązań na rodzimych komputerach.