Burmistrz Nowego Jorku pobierze wypłatę w bitcoinach

Politycy się licytują

„W Nowym Jorku zawsze idziemy na całość, więc zamierzam pobrać moje pierwsze trzy wypłaty w bitcoinach, kiedy zostanę burmistrzem. Nowy Jork będzie centrum branży kryptowalut (...)!" – napisał na Twitterze Adams w dwa dni po wygraniu wyścigu o fotel burmistrza. Odpowiedział w ten sposób na tweet burmistrza Miami Francisa Suareza, który poinformował, że planuje przyjąć jedną urzędniczą pensję w bitcoinach.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!