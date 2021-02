By było bezpieczniej

Na razie tylko w Meksyku

Meksyk to pierwszy kraj, w którym wprowadzono specjalną funkcję, dzięki której użytkowniczki Ubera, ale także panie pracujące za kierownicą, mają poczuć się bezpiecznie. To właśnie w taksówkach często dochodzi do porwań, a kraj zmaga się z rosnącą przemocą wobec kobiet.

Początkowo firma udostępniła opcję filtrowania klientów według płci. Aż 90 proc. kobiet testujących tę funkcję oceniło ją pozytywnie, dlatego wdrożono ją także u pań korzystających z aplikacji.

Chcą pomóc kobietom

Uber działa w Meksyku w ponad 50 największych miastach. Nowa funkcja ma nie tylko zapewnić kobietom poczucie bezpieczeństwa, ale także przeciwdziałać nierównościom na rynku pracy. Być może bezpieczne przejazdy sprawią, że panie będą chciały znaleźć pracę. Ma w tym także pomóc współpraca z instytucjami bankowymi, które miałyby ułatwić im zakup samochodów.

fot. Pixabay – StockSnap