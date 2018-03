CAT S61 – wytrzymały smartfon z ciekawymi funkcjami

CAT S61, jak każdy model z portfolio tego producenta, został zamknięty w pancernej obudowie. Została ona wzmocniona na wiele sposobów przed czynnikami zewnętrznymi i spełnia normę IP68. Urządzenie posiada 5,2-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli, a za jego wydajność odpowiada 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 630 z GPU Adreno 508 i 4 GB pamięci RAM.

Na pliki wygospodarowano 64 GB. Wbudowany aparat fotograficzny ma 16 megapikseli i wbudowaną diodę LED. W smartfonie do zadań specjalnych nie powinno zabraknąć wydajnej baterii - tu mamy ogniwo o pojemności 4500 mAh. Na pokładzie pracuje oczywiście Android 8.0 Oreo.

Z cech specjalnych, warto wymienić przede wszystkim kamerę termowizyjną, która może działać w temperaturze od -20 do +400 stopni, a także czujnik jakości powietrza. Przydać się może również laserowy dalmierz.

Europejska cena modelu S61 to 899 euro. Może to oznaczać, że w Polsce trzeba będzie zapłacić za to urządzenie około 4000 złotych.