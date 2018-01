CES 2018: Nowe układy chłodzące Cooler Master

Określane przez Cooler Master jako rewolucyjne, wspomniane wyżej rozwiązane można zaobserwować (a wkrótce zapewne też kupić i przetestować samemu) w coolerze MasterAir G100M. Futurystyczna stylistyka urządzenia skrywa blok kolumny cieplnej wysokości 46,3 mm, która zdaniem producenta jest w stanie odprowadzić ciepło z procesora z bardzo dużą skutecznością. Jak na zestaw niskoprofilowy, G100M ma być bardzo wydajny.

Producent deklaruje bowiem, że nowy MasterAir schłodzi skutecznie procesory o TDP wynoszącym nawet 130W. To dobra wiadomość dla osób chcących zbudować komputer w małej obudowie typu slim z wykorzystaniem najsilniejszych CPU na rynku. Przy okazji G100M może być też ciekawym urozmaiceniem wnętrza obudowy, bo poza dość niecodziennym kształtem charakteryzuje się także podświetleniem RGB LED.



Oczywiście tradycyjna metoda odprowadzania ciepła z najbardziej wymagających komputerów za pomocą cieczy, także znalazła nową odsłonę. MasterLiquid ML240 oraz MasterAir MA410M to nowe zestawy chłodzenia wodnego, z wbudowanymi czujnikami ciepła i podświetleniem RGB LED. Mają pełną certyfikację takich producentów jak ASUS, Gigabyte, MSI i Asrock.

Połączenie detekcji temperatury i podświetlenia o zmiennej barwie daje oczywiście możliwość dopasowania koloru iluminacji w zależności od zanotowanych temperatur. Poza tym Cooler Master pokazał też nowe zestawy chłodzące z podświetleniem RGB LED, ale już bez wspomnianego wykrywania temperatur. Są to: MasterLiquid ML240R, MasterLiquid ML120R, MasterFan MF120M i MasterFan MF122R-Addressable RGB.



Premiera czy zapowiedź nowych CPU zawsze rodzi, a przynajmniej powinna rodzić, pytanie o kompatybilność układów chłodzenia. Dzięki współpracy z partnerami z szeroko pojętej branży hardware IT Cooler Master deklaruje gotowość na nowe układy, w tym AMD Ryzen z GPU Radeon RX Vega. Tajwański producent zapowiedział chłodzenie A51. Podobnie jak wspomniane wyżej modele, także i ten będzie wyposażony w podświetlenie RGB LED. A51 jest chłodzeniem niskoprofilowym. Dodatkowo, dzięki współpracy z ASUS, Cooler Master opracował dwa zestawy chłodzące MasterAir MA620 i MA410M, stworzone specjalnie dla płyt głównych ASUS TUF. To pierwsze układy chłodzące zbudowane we współpracy ASUS i Cooler Master.