CES 2018 : technologia Super X-Fi od Creative

Czym jest Super X-Fi?

Wyobraźmy sobie, że możemy doświadczyć wrażeń słuchowych z wysokiej klasy systemu wielogłośnikowego, który znajduje się w teatrze i ponownie stworzyć to samo ekspansywne doświadczenie - taką samą głębię, szczegółowość, scenę dźwiękową, trójwymiarowość, realizm itd. To jak magia holografii 3D, ale w audio - w słuchawkach.

Korzystając z najnowocześniejszej technologii, która odwzorowuje wyraźną akustykę systemu audio prezentującego dźwięk w uchu ludzkim w trójwymiarowej przestrzeni dźwięk holograficzny Super X-Fi inteligentnie „ukazuje" tę złożoną informację na identyczne wrażenia słuchowe, których doświadczyć możemy używając słuchawek.

Jak działa Super X-Fi

Twórcze poszukiwanie tego rozwiązania objęło wiele lat badań, masową analizę danych akustyki pomieszczenia, antropometrię człowieka i dynamikę słuchawek.

Super X-Fi to technologia obliczeniowa i skomplikowane algorytmy. Dzięki zaawansowanemu procesowi mapowania głowy i ucha dźwięk będzie dostosowany do odsłuchu dla konkretnej osoby. Mapuje setki cech antropologicznych z dużą dokładnością, wykorzystując wykrywanie i analizę obrazu w czasie rzeczywistym. Następnie silnik sztucznej inteligencji (AI) wyodrębnia cechy antropologiczne wraz z dynamiką docelowych słuchawek i syntetyzuje je za pomocą wielowymiarowej mapy pożądanej akustyki pomieszczenia. Korzystając z tej zsyntetyzowanej mapy SXFI, Super X-Fi odtwarza holografię audio, aby zapewnić magiczne wrażenia słuchowe dla słuchawek, dostosowane do niepowtarzalnej budowy ciała każdej osoby. Być może brzmi to skomplikowanie, jednak wszystko jednak jest proste - wystarczy, że użytkownik zrobi zdjęcie swojej głowy za pomocą telefonu, wybierze typ słuchawek i zacznie słuchać muzyki.

Rozpoczęcie crowdfundingu

Super X-Fi zostanie wprowadzony jako projekt crowdfundingowy wkrótce po CES 2018 i zaoferuje pełną gamę rozwiązań: