CES 2018: HP Spectre, HP Envy i OMEN X 65 Big Format Gaming

"Nasza prezentacja na targach CES 2018 daje obraz tego, co jest możliwe, jeśli połączy się głos klienta z wyjątkowymi zdolnościami wzorniczymi i inżynierskimi. Niezależnie od tego, czy jest to najpotężniejszy na świecie komputer konwertowalny i wszechstronny jak ENVY x2, czy też najnowsze rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie do gier OMEN, technologia HP zmienia zasady gry" - powiedziała Anne-Sophie Hadberg, head of Consumer Personal Systems EMEA, HP Inc.

HP Spectre x360 15

HP Spectre x360 15 to najwydajniejszy na świecie komputer PC z obracanym ekranem, oferujący większą moc obliczeniową, która umożliwia bezproblemowe tworzenie, edytowanie i streaming treści 4K oraz 3D.

Godne uwagi funkcje to m.in.:

- . Od intensywnych obciążeń roboczych do edycji dużych plików wideo, użytkownicy zyskują wysoką wydajność, krótki czas reakcji i duże możliwości graficzne, mając do wyboru:

Procesor Intel Core i7 8705G ósmej generacji z kartą graficzną Radeon RX Vega M, oferujący nawet 12 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym i technologię szybkiego ładowania (Fast Charge Technology) - do 50 proc. w ciągu 30 minut.

Czterordzeniowe procesory Intel Core ósmej generacji z kartą graficzną NVIDIA GeForce MX 150, oferujące nawet 13,5 godziny pracy na zasilaniu bateryjnym i technologię szybkiego ładowania (Fast Charge Technology) - 90 proc. w ciągu 90 minut.

Obudowa wykonana z aluminium obrabianego CNC z nowym profilem kątowym o grubości 19,5 mm i wadze 2,09 kg. Dostępny w kolorze Dark Ash Silver z miedzianymi akcentami i wyposażony w zawiasy, które pozwalają na płynne przechodzenie między trybami laptopa czy tabletu. Głośniki umieszczono teraz nad klawiaturą, aby zapewnić lepszą jakość dźwięku w każdym trybie, co jednocześnie umożliwiło dodanie klawiatury numerycznej, która przydaje się jako klawisze skrótu Adobe.

Wyobraźnia to granica. Ekran dotykowy 4K UHDo przekątnej 15.6 cala oraz opcjonalny rysik HP Tilt Pen pomagają przelewać pomysły na cyfrowe płótno. Wytrzymały ekran ze szkła Corning Gorilla Glass 4 jest odporny na zadrapania i pozwala użytkownikom tworzyć treści z wykorzystaniem sterowania dotykiem.

Bezpieczeństwo i inteligencja. HP Spectre x360 15 wyposażono w kamerę na podczerwień obsługującą Windows Hello2oraz czytnik linii papilarnych, które umożliwiają bezpieczne i bezproblemowe logowanie się w każdym trybie.

HP ENVY x2

Godne uwagi funkcje to m.in.:

Pozbawiony wentylatorów tablet, wykonany z aluminium, ma grubość 7,9 mm, waży 0,76 kg i oferuje doskonały ekran WUXGA+ o przekątnej 12,3 cala pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 4, które zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na zarysowania.

Zoptymalizowany pod kątem edycji oraz pracy wielozadaniowej. Futerał w kolorze Oxford Blue o fakturze przypominającej skórę zawiera regulowaną podpórkę, która pozwala korzystać z urządzenia w trybie laptopa, czytnika lub tabletu. Podświetlana klawiatura z klawiszami o skoku 1,3 mm umożliwia wygodne pisanie w każdych warunkach oświetleniowych. Technologia Windows Ink pomaga w naturalnym rysowaniu i pisaniu dzięki jednoczesnej obsłudze rysika i dotyku.

Produktywność i łączność w każdym miejscu. Nawet 17 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym, system Windows 10 Home. Obsługa Wi-Fi, synchronizacja z wykorzystaniem technologii Connected Modern Standby oraz opcjonalna obsługa LTE-Advanced.

Zbudowany pod kątem produktywności. Procesory Intel Core Y-Series siódmej generacji zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności. Urządzenie wyposażono w dysk PCIe SSD, która zapewnia nawet 256 GB miejsca na przechowywanie danych i wspiera pracę wielozadaniową, oferując nawet 8 GB pamięci LPDDR3.

OMEN Game Stream

Godne uwagi funkcje to m.in.:

Gra w chmurze. Funkcja dostępna z poziomu OMEN Command Center zapewnia graczom mobilny dostęp do ulubionych tytułów. Całą ciężką pracę wykonuje ich komputer OMEN, pełniąc funkcję serwera gier w chmurze.

Nowe granice rozgrywki. Używając dowolnego urządzenia z Windows 102, gracze mogą teraz połączyć się ze swoim komputerem OMEN PC i cieszyć się grami, których wymagania sprzętowe nie pozwalałby uruchomić ich na podłączonym urządzeniu.

Monitor OMEN X 65 Big Format Gaming Display z technologią NVIDIA G-SYNC

Godne uwagi funkcje to m.in.:

Ekran z odświeżaniem 120Hz i niskim czasem reakcji oferuje graczom doskonały obraz i wydajność, której potrzebują, aby pokonać konkurentów.

Efekty wizualne w grach. 4K UHD i HDR10 zapewniają kolory, jasność i kontrast w najnowszych grach dostępnych na rynku.

Zaprojektowany do gier i nie tylko. Technologia NVIDIA G-Sync i integracja z NVIDIA SHIELD TV zapewnia niezwykłą płynność gier, filmów, programów telewizyjnych i muzyki.

Ceny i dostępność

15-calowy HP Spectre x360 będzie dostępny w regionie EMEA w styczniu, w cenie od 1799 euro.

HP ENVY x2 będzie dostępny w regionie EMEA w kwietniu w cenie od 999 euro.

Technologia OMEN Game Stream zostanie dołączona do systemów OMEN wiosną 2018 r.

Monitor OMEN X 65 Big Format Gaming Display z technologią NVIDIA G-SYNCTM ma będzie dostępny jesienią 2018 r. Ceny zostaną ujawnione w terminie bardziej zbliżonym do daty premiery produktu.