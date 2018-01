CES 2018: Panasonic prezentuje OLED-y FZ950 i FZ800

Do 77-calowego modelu EZ1000 dołączą w nowym roku modele FZ950 i FZ800 w wersjach 65- i 55-calowych. Dzięki połączeniu nowych paneli OLED z najnowszej generacji procesorem HCX Panasonic, opracowanym we współpracy z hollywoodzką firmą, możliwe było wprowadzenie istotnych wewnętrznych modyfikacji. Cztery nowe modele będą pierwszymi telewizorami OLED w 2018 r. ze standardem HDR10+, który wykorzystuje technologię dynamicznych metadanych. Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku, modele FZ950 wyposażono w głośniki Blade Speaker - zwodniczo smukły system audio zoptymalizowany przez inżynierów uznanej marki Technics, który gwarantuje mocny i dynamiczny dźwięk.

Największym udoskonaleniem, jakie wprowadzono do procesora HCX, jest nowy system "Dynamic LUT". Technologia LUT ("Look Up Table") jest powszechnie stosowana w profesjonalnych studiach postprodukcyjnych i emisyjnych zarówno w Hollywood, jak i w innych wytwórniach filmowych w celu poprawy dokładności odwzorowania zastosowanej palety kolorów. Do tej pory systemy LUT były konfigurowane w oparciu o przestrzeń barw, z której korzystało źródło. Dzięki wprowadzonej innowacji procesor HCX automatycznie monitoruje średni poziom jasności danej sceny i używa sztucznej inteligencji (AI) w celu dynamicznego załadowania systemu LUT, w zależności od parametrów tej sceny. Skorzystają na tym rozwiązaniu sceny o średnim oświetleniu, które teraz będą się prezentować o wiele bardziej naturalnie.

W celu zwiększenia dokładności odwzorowania barw w miejscach zacienionych inżynierowie Panasonic dodali nowe warstwy danych LUT na znacznie wyższych poziomach czerni. Oznacza to, że jednocześnie usprawniono przejście z absolutnej czerni do jej kolejnych najciemniejszych odcieni oraz zwiększono dokładność odwzorowania kolorów we wspomnianych miejscach. Dodatkowo zwiększono zakres barw i skrócono odstępy między poszczególnymi punktami kalibracji w zakresie najciemniejszych fragmentów skal RGB i gamma. Użytkownik może zmienić te ustawienia, korzystając z systemu zarządzania kolorem (Colour Management System) Panasonic. W modelach FZ950 i FZ800, które obsługują ustawienia kalibracji według Imaging Science Foundation (isf), nowe punkty kalibracji ustalono na 5 i - po raz pierwszy w branży - 2,5 proc. luminancji, co zapewnia maksymalny poziom kontroli w każdej sytuacji, począwszy od niemal czystej czerni w przypadku scen o słabym oświetleniu. Wspomniane punkty kalibracji będą również obsługiwane przez funkcję AutoCal w aplikacji CalMAN firmy Portrait Display. Telewizory FZ950 i FZ800 Panasonic są z nią w pełni kompatybilne.

Wszystkie przedstawiane nowe modele telewizorów OLED posiadają filtr Absolute Black Filter, który poprzez absorpcję światła otoczenia w celu eliminowania odbić zapewnia niezwykle dokładne odwzorowanie głębokich czerni. Jest on szczególnie przydatny w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

HDR10+ to nowa, otwarta, wolna od opłat licencyjnych platforma dynamicznych metadanych do obsługi obrazów HDR (High Dynamic Range), opracowana przez 20th Century Fox, Panasonic i Samsung. Po otwarciu programu licencyjnego dla HDR10+ te trzy korporacje będą stosować technologię HDR10+ we wszystkich nowych filmach produkowanych w formacie Ultra HD, w wybranych telewizorach i odtwarzaczach Ultra HD Blu-ray, a także w innych produktach. Telewizory OLED Panasonic obsługują również standard HDR10, który występuje w formacie UHD Blu-ray oraz w treściach 4K HDR publikowanych w takich serwisach, jak Netflix, Amazon czy YouTube. Wszystkie nowe modele obsługują ponadto HLG - format HDR kompatybilny z transmisjami telewizyjnymi, którego rozwój przewidywany jest w najbliższej przyszłości.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom graczy, telewizory FZ950 i FZ800 Panasonic umożliwiają wykorzystanie technologii 4K HDR do gier, która cechuje się najkrótszymi w historii czasami reakcji (dokładne informacje nie zostały podane). W specjalnym trybie Game obrazy przetwarzane są szybko. Są one w efekcie niezwykle szczegółowe, nawet w przypadku gier wykorzystujących technologię 4K i standard HDR, wymagających krótkich czasów reakcji.

Potencjalne ceny i daty premier nie zostały ujawnione.