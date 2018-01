CES 2018: The Wall - 146-calowy telewizor Samsunga z MicroLED

Jest to telewizor z diodami LED o zdolności do samodzielnej emisji światła. Ich wielkość wyrażona jest w mikrometrycznej skali (µm) - co oznacza, że są o wiele mniejsze od obecnie dostępnych diod LED. Co więcej, są one źródłem światła dla samych siebie.

Zastosowana w The Wall technologia MicroLED eliminuje potrzebę stosowania filtrów kolorów lub podświetlenia, a jednocześnie zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu. Ekran MicroLED posiada także doskonałe parametry wytrzymałości i jakości w zakresie wydajności świetlnej, żywotności źródła światła i zużycia energii.

Modułowa, pozbawiona ramy konstrukcja The Wall pozwoli konsumentom ekran i jego kształt do własnych potrzeb. Odbiornik sprawdzi się m.in. w różnorodnych zastosowaniach i przestrzeniach, gdzie wymagane są ekrany o dużej wielkości.