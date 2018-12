CES 2019 : Samsung pokaże nowe telewizory

The Frame i SERIF TV, jako przedstawiciele linii lifestyle'owych telewizorów firmy Samsung, wykraczają poza tradycyjną koncepcję ekranu i stają się elementem wystroju wnętrza podnoszącym jego walory estetyczne. Podczas styczniowych targów CES 2019 nowe modele The Frame i SERIF TV zostaną pokazane w dedykowanej strefie, w której można będzie zobaczyć ich wzornictwo, poznać parametry oraz sprawdzić, jak doskonale wpisują się w styl życia użytkowników.

The Frame 2019

The Frame zmienił rolę i sposób wykorzystania telewizora we wnętrzu. Za sprawą trybu Sztuka (Art Mode), kiedy nie jest używany do oglądania filmów, staje się nowoczesnym nośnikiem sztuki, wprowadzając tym samym największe dzieła malarstwa do prywatnej domowej galerii. Dzięki zastosowaniu czujnika światła, The Frame dostosowuje kolory i jasność ekranu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, co zapewnia optymalne ustawienia wyświetlania. Modele z 2019 roku cechuje również jakość obrazu technologii QLED, która wyróżnia się głębszymi kontrastami, intensywniejszą czernią oraz 100-procentowym natężeniem kolorów. Dzięki tym ulepszeniom użytkownicy będę mogli zarówno oglądać filmy w najwyższej jakości, jak i podziwiać dzieła sztuki, gdy telewizor jest wyłączony.

The Frame to także platforma Art Store, na której dostępne są wybrane kolekcje dzieł sztuki. Nad jej budowaniem i rozwojem Samsung pracuje z najbardziej prestiżowymi galeriami i muzeami na świecie, oferując już teraz dostęp do ponad 1000 dzieł sztuki. Ostatnio Art Store wzbogacił się o arcydzieła z galerii Uffizi we Włoszech, Muzeum Van Gogha w Holandii i Te Papa w Nowej Zelandii. Samsung planuje rozwijać współpracę z instytucjami kultury, aby stale wzbogacać ofertę i wzmacniać ten nowoczesny sposób promocji sztuki.

SERIF TV

Telewizor SERIF TV został opracowany we współpracy z paryską firmą braci Ronan & Erwan Bouroullec, którzy zaliczani są do grona najsłynniejszych na świecie projektantów przemysłowych, specjalizujących się w produkcji mebli. SERIF TV został uhonorowany nagrodą iF Design Award 2016, statuetką 2016 Wallpaper Design Award w Wielkiej Brytanii oraz nagrodą Good Design Award 2016 w Japonii, co czyni go pierwszym telewizorem firmy Samsung, który zdobył te prestiżowe wyróżnienia.

Telewizor SERIF TV 2019 jest również wyposażony w najnowocześniejszą technologię QLED, która zapewnia lepszą jakość obrazu. W celu zwiększenia funkcjonalności dodany został również tryb Ambient, wielokrotnie nagradzana funkcja znana w linii telewizorów Samsung QLED. Tryb ten dostarcza informacji, takich jak nagłówki serwisów newsowych czy aktualna prognoza pogody, a ponadto ma możliwość wyświetlania obrazów i wtapiania się w każdą przestrzeń, gdy telewizor jest wyłączony.