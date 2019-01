CES 2019: Nowa generacja ThinkPadów

X1 Carbon 7. generacji ma charakterystyczny wygląd ThinkPada, ale z pokrywą z plecionego włókna węglowego. Flagowy notebook Lenovo z Windows 10 już od lat nosi nazwę X1 Carbon podkreślającą materiał, z jakiego został wykonany. Wielu klientów proponowało, by był on widoczny tak jak w branży motoryzacji i sportach motorowych, co podkreślałoby wytrzymałość konstrukcji.

Najwyższej klasy model X1 Carbon z wyświetlaczem 4K Dolby Vision ma pokrywę z widocznym splotem włókien węglowych, która przypomina o wykorzystaniu tego materiału do budowy najlżejszego na świecie biznesowego notebooka o przekątnej 14 cali1.

ThinkPad X1 Yoga z 2019 roku jest laptopem w zupełnie nowej, precyzyjnie obrabianej i całkowicie aluminiowej obudowie w pięknym żelaznoszarym kolorze.

Choć laptopy z aluminium nie są pomysłem nowym, to można podejrzewać, że większość z nich nie przeszłaby rygorystycznych testów wytrzymałości i niezawodności ThinkPadów. Aluminium jest tak samo mocne jak włókno węglowe, ale musi być grubsze w celu zachowania odporności i sztywności, dlatego też jest cięższe. Aby spełniało wymagania wagowe Lenovo, trzeba je było odchudzić, co okazało się poważnym wyzwaniem - szczególnie w narożnikach i na krawędziach.

Zespołowi inżynierskiemu Lenovo udało się przezwyciężyć te trudności i skonstruować smuklejszy, lżejszy i mniejszy laptop w porównaniu z ThinkPadem X1 Yoga poprzedniej generacji. Model ten spełnia też oczekiwania pod względem wytrzymałości, dzięki której użytkownicy ThinkPadów mogą pracować w każdych warunkach.Chcąc zapewnić użytkownikom najnowszych laptopów X1 jak najlepsze technologie audio i wideo, firma Lenovo nawiązała współpracę z Dolby.

Oprócz opcjonalnej technologii Dolby Vision, która zapewnia spektakularne wrażenia i wyjątkowy realizm obrazu, nowe X1 Carbon i X1 Yoga mają też głośniki Dolby Atmos Speaker System. Technologia ta emituje krystalicznie czysty dźwięk za pośrednictwem czterech głośników zaprojektowanych i dostrojonych przez Dolby, a także przez dowolne słuchawki. Pełny dźwięk zachwycający głębią i precyzją opływa słuchacza ze wszystkich stron, sprawiając wrażenie przebywania w centrum akcji.

Dzięki połączeniu technologii Dolby Vision i Dolby Atmos Speaker System laptop ThinkPad X1 imponuje także jako laptop multimedialny.



Kradzieże danych na dużą skalę stały się powszechne. W 2018 roku wykradziono ponad 1,4 miliarda haseł, a większość z nich sprzedano w ukrytej części Internetu. Szacuje się, że do 2021 roku koszt przestępstw cyfrowych wyniesie 6 bilionów dolarów3, co odpowiada PKB Japonii lub łącznie Wielkiej Brytanii i Francji. Wszystkie te przypadki stają się coraz głośniejsze. Ich ofiarą padają firmy z listy Fortune 500, na czym cierpi ich reputacja, kapitalizacja giełdowa, a często także miejsca pracy.

X1 Carbon 7. generacji

• Ma 14,95 mm grubości i waży od 1,08 kg, dlatego jest znacznie smuklejszy od pierwszego X1. Ma też większy, 14-calowy wyświetlacz.

• Dolby Atmos Speaker System ma dwa głośniki wysokotonowe skierowane do góry oraz dwa niskotonowe skierowane w dół, przez które odtwarza bardziej realistyczny dźwięk godny laptopa klasy premium.

• Cztery mikrofony dalekiego zasięgu rejestrują wyraźniejszy dźwięk podczas telekonferencji i ułatwiają rozumienie poleceń głosowych cyfrowym asystentkom: Cortana z Windows 10 oraz Amazon Alexa for PCs2.

• Podróżujący użytkownicy mogą pracować przez nawet 15 godzin, a łączność LTE-A Wireless WAN doskonale się sprawdza podczas pobierania nawet największych plików. Laptop ten umożliwia też korzystanie z łączności LTE kategorii 16, która w zależności od miejsca oferuje szybkości nawet gigabitowe.

• Model ten jest dostępny z panelem o jasności 500 nitów, 10-bitowej palecie kolorów i z technologią 4K Dolby Vision lub nowym, jaśniejszym niż dotychczas, 400-nitowym wyświetlaczem FHD.



X1 Yoga 4. generacji

ThinkPad X1 Yoga pierwszej generacji pojawił się później, na CES 2016. Po trzech latach nowy X1 Yoga i X1 Carbon mają jeszcze więcej wspólnych innowacji niż kiedykolwiek przedtem. Działający w różnych trybach laptop 4. generacji ma precyzyjnie obrabianą obudowę z aluminium, jest smuklejszy i lżejszy, a także zajmuje mniej miejsca dzięki węższym ramkom.



X1 Yoga wyróżnia się też najwyższej klasy klawiaturą, opcjami wyświetlacza, głośnikami Dolby Atmos Speaker System, mikrofonami dalekiego zasięgu, długim czasem działania baterii oraz globalną łącznością LTE-A. Czwarta generacja różni się od poprzedników jeszcze bardziej:



• X1 Yoga waży teraz 1,35 kg i, mając 15,2 mm grubości, jest o 11% smuklejszy niż model poprzedniej generacji.

• Dzięki węższym ramkom ze wszystkich stron zajmuje o 17% mniej miejsca.

• Laptop ma precyzyjnie obrabianą obudowę z aluminium w kolorze żelaznoszarym.

• X1 Yoga działa ze wszystkimi stacjami dokującymi, w tym z mechaniczną stacją dokującą ThinkPad.

• Sprawdzone pióro cyfrowe ThinkPad Pen Pro umożliwia wprowadzanie danych w różnych trybach.



ThinkVision P44w

Osoby używające kilku monitorów jednocześnie wiedzą, jakie problemy mogą stwarzać ramki i jak trudno jest zarządzać kilkoma monitorami oraz ich kablami. Nowy ThinkVision P44w eliminuje te wyzwania. Ten monitor o przekątnej 43,4 cala ma niezwykle panoramiczne proporcje boków 32:10 oraz rozdzielczość 3840 x 1200, dlatego mieści na ekranie tyle zawartości co dwa 24-calowe monitory o proporcjach 16:10. Dwa wbudowane porty USB-C umożliwiają podłączenie dwóch wejść wideo oraz jednoczesne przesyłanie danych, sygnału wideo i audio, a także ładowanie z mocą do 90 W.

Spośród innych zalet warto wymienić:



• Funkcję Picture-by-picture (PBP) z włączaniem i przełączaniem jednym przyciskiem obrazu z dwóch źródeł, która umożliwia pracę wielozadaniową na nowym poziomie.

• Inteligentne oprogramowanie do zarządzania pulpitami, które umożliwia tworzenie wielu konfiguracji monitorów i regionów wyświetlania.

• Dwa porty USB 3.1 Type-C i rozbudowane opcje łączności (2x HDMI 2.0 oraz 1 x DP 1.4) dla bardziej wymagających użytkowników.

• Zgodność ze standardem VESA Certified DisplayHDRTM 400 i szczytową jasność 450 nitów, dzięki którym monitor ma lepszy kontrast i wierniej prezentuje kolory, a obraz jest bardziej realistyczny.



Dostępność i ceny:

ThinkPad X1 Carbon będzie dostępny od czerwca 2019, w cenie od 1709 USD.

ThinkPad X1 Yoga będzie dostępny od czerwca 2019, w cenie od 1929 USD.

ThinkVision P44w będzie dostępny od kwietnia 2019, w cenie od 1299 USD.