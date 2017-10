CHG90 – monitor do zadań specjalnych

Zaawansowana technika

Praca przy komputerze już od lat jest naturalnym środowiskiem dla wielu zawodów. Wraz z rozwojem technologii coraz więcej czynności możemy wykonać za pomocą maszyny liczącej. W związku z tym wzrastają również wymagania użytkowników, którzy oczekują rozwiązania, które nie tylko uczyni ich pracę bardziej efektywną, lecz także komfortową, mniej męczącą i w pełni odpowiadającą na potrzebę tzw. multizadaniowości.

Technologia rozwija się wraz z wymaganiami użytkowników, czego przykładem jest monitor Samsung CHG90. Został on stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują przede wszystkim dobrego odwzorowania kolorów - realistycznego obrazu oraz możliwie jak największego obszaru roboczego.

Monitor CHG90 wyposażony jest w technologię HDR (high dynamic range), zapewniającą wysoki poziom realizmu i wyrazistości kolorów. Co więcej, w urządzeniu zastosowano technologię kropek kwantowych. Obsługuje ona ok. 125 procent widma kolorów sRGB oraz w 95 procentach spełnia standard filmowy Digital Cinema Initiatives (DCI-P3), co zapewnia wyjątkowo szeroki zakres kolorów. QLED to również gwarancja wiernego odtworzenia niezliczonych odcieni - ciemnych czerwieni i zieleni.

Szerokie horyzonty

Monitor CHG90 ma wyjątkowy ekran o przekątnej 49 cali, współczynniku proporcji 32:9 i rozdzielczości podwójnego Full HD (DFHD) - 3440x1800. Dzięki temu zapewnia użytkownikom niedostępną do tej pory, bardzo szeroką przestrzeń roboczą. Ergonomiczna krzywizna 1800R i kąt widzenia, osiągający 178 stopni, oferują optymalną widoczność treści z dowolnego miejsca. CHG90 skutecznie zastępuje trzy połączone ze sobą monitory, eliminując ze środka przestrzeni roboczej ramki wyświetlaczy. Szeroki ekran zapewnia łatwiejszą pracę montażystom i twórcom animacji filmowych, ale także administratorom, specjalistom od rynków finansowych czy programistom.