CIA World Factbook: coraz mniej niedopowiedzeń

Szpiegowskie opisanie świata

W ciągu kilku ostatnich tygodni amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza wprowadziła zaskakująco dużo poprawek do swojej najbardziej znanej publikacji.

Lotniska, terroryści i łączność

Najnowszą zmianą w almanachu CIA World Factbook są informacje na temat organizacji terrorystycznych, (dane na temat celów, organizacji, taktyki, uzbrojenia, finansowania grup terrorystycznych).

W „szpiegowskiej księdze faktów" w ciągu ostatniego miesiąca dodano oraz zaktualizowano kilka sekcji informacyjnych:

• liczba użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych (wszystkie kraje, kategoria „Communications", działy „Telephones – mobile cellular" i „Telephones – fixed lines");

• transport lotniczy – liczba cywilnych przewoźników, samolotów, lotnisk, łączna długość pasów startowych z podziałem na utwardzone i ziemne/trawiaste/szutrowe (wszystkie kraje, kategoria „Transportation", dział „National air transport system");

• grupy terrorystyczne (ponad 60 krajów, dział „Terrorism", sekcja „Terrorist group(s)");

• odsetek ludności zamieszkującej miasta (wszystkie kraje, dział „People and Society", kategoria „Urbanization").

Trochę inna wikipedia

CIA World Factbook cieszy się opinią jednego z najbardziej użytecznych zestawień poświęconych państwom oraz związkom gospodarczo-politycznym (takim jak Unia Europejska). W publikacji znajdziemy informacje na tenat 267 podmiotów prawa międzynarodowego. Są to skrócone informacje dotyczące historii, społeczeństw, władzy, gospodarki, łączności, systemu transportowego, armii, geografii i relacji międzynarodowych.

Poruszane są także zagadnienia obowiązujących w poszczególnych krajach zwyczajów. Jeśli chodzi o przykłady, podamy tylko jeden. Dotyczy on Polski. W sekcji „Travel Facts | Poland" czytamy: „Many households will ask you to remove your shoes upon entry".

fot. Centralna Agencja Wywiadowcza