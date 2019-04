Całe życie w Internecie – tak wygląda rzeczywistość polskich nastolatków

Młodzi ludzie coraz częściej nie wyobrażają sobie życia bez Internetu. Stanowi on dla nich zarówno główne źródło rozrywki, jak i narzędzie do kontaktu z rodziną i znajomymi. Niepokojący jest jednak fakt, że wirtualny świat pochłania coraz więcej ich czasu. Z opublikowanego przez NASK raportu wynika, że statystyczny polski nastolatek dziennie spędza w sieci 4 godziny i 12 minut, czyli o 32 minuty więcej niż trzy lata temu. Co piąty badany wskazał, że każdego dnia na aktywność w Internecie poświęca przynajmniej 6 godzin.

Jak się okazuje, wyjaśnienie tajemnicy rosnących statystyk może być całkiem proste. Jednym z głównych winowajców jest smartfon, którego większość nastolatków ma w dzisiejszych czasach stale przy sobie. Aż 93,9 procent respondentów łączy się za jego pośrednictwem z Internetem. Dla porównania tylko 57,9 procent ankietowanej młodzieży wykorzystuje w tym samym celu laptopa.

Rodzice nie muszą być bezradni

Co mogą zrobić rodzice, którzy widzą, że ich dziecko spędza w sieci zbyt dużo czasu? Według eksperta z ESET, producenta rozwiązań popularnych w Polsce antywirusów, podstawą jest wyznaczenie jasnych zasad dotyczących korzystania z Internetu. W ich egzekwowaniu pomocna może być specjalna aplikacja zainstalowana na smartfonie pociechy, która pozwala m.in. określić jak długo i w jaki sposób dziecko korzysta z Internetu. Rodzic z jej pomocą może ustalić reguły korzystania z poszczególnych aplikacji, np. ograniczając dostęp do portali społecznościowych do 2 godzin między 16:00 i 20:00 oraz wyłączając dostęp do komunikatorów w trakcie lekcji.

Warto pamiętać, że ucieczka w wirtualną rzeczywistość bardzo często wynika z braku atrakcyjnych alternatyw. W takiej sytuacji rodzic powinien zadbać o to, by odpowiednio zorganizować swojemu dziecku czas po lekcjach. Dodatkowe zajęcia sportowe, nowe hobby, a nawet chwila zwykłej rozmowy - wszystko to może zastąpić kolejne popołudnie spędzone na przeglądaniu Facebooka.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL