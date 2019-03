Caliber R1 Cooler Master - fotel ze specjalnymi ustawieniami

Caliber R1 oferuje opcję dopasowania fotela do naszego wzrostu i wysokości biurka, dzięki czemu bezpośrednio wpływa na postawę, w jakiej gracz spędzi wiele godzin. W R1 możemy regulować nie tylko wysokość siedziska, ale też odchylenie oparcia czy, co często bywa marginalizowane, wysokość podłokietników. To ustawienie determinuje zmęczenie naszych rąk podczas grania. Dodatkowo użytkownik może regulować położenie dwóch poduszek. Jedna ma znaleźć się pod karkiem, druga natomiast wspierać odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Jak deklaruje producent do budowy fotela użyto wysokiej jakości materiałów - skóry ekologicznej, solidnych tworzyw sztucznych oraz metalu. Całość utrzymano w czarno-fioletowej kolorystyce.

Fotel Cooler Master Caliber R1 wyceniono na 1099 zł.

Dane techniczne:

Wysokość (z podstawą): 136 cm

Wysokość oparcia: 83 cm

Szerokość oparcia: 57 cm

Szerokość między podłokietnikami: 72 cm

Regulacja wysokości: 8 cm

Regulacja podłokietników: 23-30 cm





