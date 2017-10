Campfire Audio - ogniste słuchawki

Producent oferuje ciekawą gamę modeli, z których można wyłonić modele z przetwornikiem dynamicznym oraz te z przetwornikiem armaturowym. Każdy poszukujący wyrazistego dźwięku powinien znaleźć tu coś dla siebie. Nie tylko ze względu na cenę, ale również na charakter i sygnaturę brzmienia.

Linia słuchawek armaturowych oferuje od jednego do kilku driverów na kanał. W przypadku słuchawek dynamicznych jest to z reguły jeden przetwornik. Wszystkie modele cechuje jednak zaawansowana konstrukcja oraz precyzja wykonania. Firma szczyci się własnymi rozwiązaniami, często są to zabiegi nie występujące u innych producentów, dlatego też wiele czynności wykonywanych jest ręcznie. Doświadczenie i zaawansowana technologia wyrobu pozwoliła firmie nie tylko osiągnąć wysokiej jakości brzmienie, ale również dobrą ergonomię i trwałość swoich produktów, a przez to również pozycję na rynku amerykańskim.

Producent wyposaża swoje produkty w najwyższej jakości kable z popularnym na terminalem połączeniowym typu MMCX. Do każdego modelu dodawany jest komplet tipsów oraz bardzo praktyczny i świetnie wykonany pokrowiec, który wyróżnia się wśród konkurencji wewnętrznym poszyciem chroniącym nasze skarby przed zarysowaniem, obiciem czy zmienną temperaturą.

Campfire Audio to także własne rozwiązania począwszy od dołączanych akcesoriów po elementy wykończenia i budowy słuchawek. Modele z przetwornikiem dynamicznym jako pierwsze na świecie odlewane są ze stopu metalu. Daje to zresztą niebagatelne rezultaty brzmieniowe dzięki właściwością jakie oferuje taka technologia.

W najbliższych planach producent przymierza się do wypuszczenia modeli nausznych pracujących w technologii Bluetooth.

Aktualnie dostępne w ofercie modele z serii armatur:

Campfire Audio Orion



Dla tych, którzy oczekują przekazu 1:1, muzycznej treści jaką faktycznie artysta/producent miał do przekazania. Filozofią tej słuchawki jest - mniej znaczy więcej. Cena detaliczna 1399zł brutto.

Campfire Audio Nova



Ten model sprawi, że nasze ulubione nagrania dostaną nowe życie. Dzięki połączeniu dwóch driverów to słuchawki grające rozrywkowo a z drugiej strony relaksacyjne. Cena detaliczna 1999zł brutto.

Campfire Polaris

Najnowszy model, który wchodzi właśnie do sprzedaży. Polaris to słuchawki spójne w całym brzmieniu, ale o tonalnej finezji. Cena detaliczna 2399zł brutto.

Campfire Jupiter

Oferują mnóstwo emocji i szczegółów. Bogaty dźwięk wielkich rozmiarów. Pierwszy raz, właśnie w tym modelu, producent zastosował własnego patentu technologię o nazwie TEAC.Cena detaliczna 3299zł brutto.

Campfire Andromeda



Ten model emanuje niespożytą wręcz kontrolą nad każdym detalem dźwięku. Dostajemy pełne spektrum brzmienia niemal do granic przekraczających nasze horyzonty muzyczne. Ten model jest ukoronowaniem serii słuchawek armaturowych. Cena detaliczna 4500zł brutto.

Aktualnie dostępne modele z przetwornikiem dynamicznym:

Campfire Lyra II



Świetne połączenie stopu metalu z przetwornikiem dynamicznym z berylu zaowocowało potężnym dźwiękiem i rewelacyjną dynamiką. Cena detaliczna 2899zł brutto.

Dorado

To słuchawki inne niż wszystkie - wyjątkowe. Połączenie trzech technologii od Campfire stworzyło fenomenalny obraz brzmienia. Cena detaliczna 3999zł brutto.

Campfire Vega



W tym modelu wykorzystano diamentowy driver - niezrównany w swojej klasie. Dzięki czemu dźwięk płynący z Vegi jest oszałamiająco klarowny i naturalny podkreślający ogromną liczbą mikro detali i dynamikę. Cena detaliczna 5299zł brutto.

Od maja 2017 słuchawki są już w sprzedaży w wybranych sklepach audio.