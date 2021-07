Cda.pl zapowiada własną platformę telewizyjną

Telewizja wiecznie żywa

Platforma Cda.pl, jeden z bardziej znanych w Polsce serwisów streamingowych z filmami, ogłosiła właśnie uzyskanie pozwolenia na odbiór i transmisję kanałów telewizyjnych. Dzięki temu firma może wreszcie zapoczątkować świadczenie usługi, nad którą pracowano już od dawna – Cda TV. Do tej pory operatorowi Cda.pl udało się podpisać umowę z około 50 stacjami.

Bez wiążących umów

Cda TV ma stanowić odpowiedź na wciąż duże zainteresowanie klasyczną telewizją. Pełna lista dostępnych kanałów zostanie ujawniona tuż przed włączeniem usługi, co planowane jest na trzeci kwartał 2021 roku. Poznamy wówczas także ceny subskrypcji. Wariantów będzie prawdopodobnie kilka, ponieważ firma myśli o sprzedawaniu usługi również w pakiecie z kontem premium.

Wielką zaletę CDA TV ma stanowić to, że użytkownik nie będzie zmuszony podpisywać umowy na dłuższy okres czasu i ma w każdej chwili prawo zrezygnowania z niej. Z tego względu bezpośrednim konkurentem dla firmy będzie WP Pilot, oferujący podobny model biznesowy. Do odbioru telewizji nie będzie wymagany dekoder. Firma planuje za to specjalną aplikację na smartfony oraz urządzenia smart TV.

fot. Cda.pl