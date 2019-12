Certbot wreszcie z pełną wersją

Organizacja EFF po kilku latach prac ogłosiła wreszcie premierę Certbota w wersji 1.0. To darmowe narzędzie typu Open Source służące do szyfrowania ruchu stron internetowych. EFF dąży do tego, by jak największa część zasobów w sieci była szyfrowana – narzędzie powstało dzięki współpracy łącznie 30 tysięcy osób.

Certbot zadebiutował w 2015 r. i miał zautomatyzować konfigurowanie procesu szyfrowania https dla administratorów stron. Korzystał w tym celu z certyfikatów Let's Encrypt. Od tego czasu rozwinął się jednak o nowe funkcje, między innymi obsługę bety systemu Windows czy wykorzystywanie kilkunastu dostawców DNS w celu sprawdzenia poprawności domeny.

Dzięki Certbotowi upowszechniło się wykorzystywanie domen https zamiast niezaszyfrowanego protokołu http, co utrudnia kradzież plików cookie i zwiększa bezpieczeństwo internautów. Przed wydaniem Certbota ruch generowany przez bezpieczne domeny wynosił zaledwie 40%, teraz natomiast jest to aż 80%, co bez wątpienia należy uznać za największy sukces odniesiony przez EFF.

Celem organizacji jest doprowadzenie do tego, by w przyszłości ruch w sieci odbywał się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych protokołów. Premiera wersji 1.0 nie zahamuje więc dalszego rozwoju narzędzia.

fot. EFF