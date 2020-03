Chelsea Manning na wolności

Sędzia federalny stanu Wirginia w USA Anthony Trenga zdecydował w czwartek (12 marca br.) o wypuszczeniu na wolność Chelsea Manning. Skazana była za odmowę składania zeznań przed wielką ławą przysięgłych (grand jury) w toczącej się przed sądem w Wirginii sprawie portalu WikiLeaks i jej założyciela Juliana Assange'a.

Zwolnienie Manning wynika z faktu, że wielka ława przysięgłych zakończyła swoją pracę związaną ze sprawą i nie ma już podstaw, by skazaną dłużej przetrzymywać w więzieniu.

Historia Chelsea Manning przed sądem w Wirginii jest długa i pełna zwrotów akcji. W 2010 r. – jeszcze jako Bradley Manning (przed zmianą płci) – udostępniła portalowi WikiLeaks wiele tajnych dokumentów wojskowych dotyczących działań armii amerykańskiej w Iraku i Afganistanie. Naturalnie nie spodobało się to rządowi USA – sąd wojskowy skazał ją na 35 lat więzienia. Opuściła je jednak w 2017 r., po tym jak Barack Obama, wówczas prezydent USA, zmienił wyrok i darował jej resztę kary.

To nie był koniec. W 2019 r. prokuratorzy federalni wezwali Manning do złożenia zeznań przed wielką ławą przysięgłych, kiedy zbierane były dowody przeciw Julianowi Assange'owi. Ponieważ odmówiła ona współpracy, trafiła do więzienia za obrazę sądu. Najpierw w marcu 2019 r. – wtedy opuściła areszt po dwóch miesiącach, kiedy skończyła się kadencja wielkiej ławy przysięgłych. Jednak zaledwie po tygodniu od tego zdarzenia, kiedy ukonstytuowała się kolejna ława, znów wezwano Chelsea do złożenia zeznań, co zakończyło się identycznie jak wcześniej: zamknięto ją w więzieniu. Wyszła z niego po niespełna roku odsiadki, 12 marca br.

Jak podkreślają obrońcy Manning, jej problemy na tym się nie kończą, ponieważ ma ona do spłacenia wysokie grzywny. Za odmowę zeznań nakazano jej zapłacić sądowi 500 dolarów dziennie przez pierwsze 30 dni więzienia, a po upływie tego czasu – 1000 dolarów każdego dnia. W ciągu prawie roku wysokość kar wraz z odsetkami sięgnęła ponad 250 000 dolarów.

fot. Manolo Luna, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) – na zdjęciu Chelsea Manning