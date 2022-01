Chińczycy prześwietlają samochody w UE

Nikt się nie spodziewał, że Chiny będą zaglądać do europejskich samochodów

Wielu europejskich analityków podejrzewa, że chińskie władze mogą kontrolować skanowanie ładunków i pojazdów w Unii Europejskiej, a także mieć dostęp do ważnych informacji pozyskanych w ten sposób. Wszystko przez to, że w 26 z 27 krajów Unii do prześwietlania środków transportu, bagaży i towarów używa się sprzętu firmy Nuctech.

Według specjalistów ds. bezpieczeństwa Nuctech ma powiązania z chińskim wojskiem i partią komunistyczną.

Nuctech prześwietla w ważnych miejscach

Urządzenia Nuctecha można spotkać na granicach UE i NATO z Rosją, w największych portach i na lotniskach Unii oraz na terenie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

W USA już w 2014 roku usunięto z lotnisk maszyny tego producenta, a w 2020 firmę wpisał na czarną listę Departament Handlu.

