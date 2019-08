Chińczycy wykonali pierwszy krok w wojnie celnej z USA

Wojna celna miedzy Chinami a USA coraz bardziej przybiera na sile. Wuj Sam zapowiedział wprowadzenie ceł na towary chińskie sprowadzane do Ameryki, jednak Państwo Środka nie ogranicza się wyłącznie do gróźb, ale je faktycznie realizuje. Bank centralny Chin obniżył bowiem w miniony poniedziałek kurs juana w stosunku do dolara. W wyniku tej operacji dolar amerykański jest obecnie wart 7 juanów.

Obniżenie wartości chińskiej waluty skutkuje niższymi cenami towarów eksportowych wyprodukowanych w Chinach i jednoczesnej podwyżce cen na dobra importowane z innych krajów. Oznacza to, między innymi chińską tańszą elektronikę: telefony, komputery, sprzęt RTV i jednocześnie droższe dobra produkowane w USA. Jednak na dłuższą metę wojna celna między Chinami a USA nie przyniesie nic dobrego, gdyż może spowolnić dynamikę globalnej gospodarki.

