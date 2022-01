Chińska komisja sprawdzi byłego sekretarza partii

Dygnitarz partyjny zostanie zdyscyplinowany przez komisję?

Chińska telewizja CCTV poinformowała o śledztwie w sprawie podejrzewanego o korupcję Zhou Jiangyonga, byłego sekretarza Komunistycznej Partii Chin w ośrodku naukowo-technicznym Hangzhou położonym we wschodnich Chinach.

Zhou miał w 2019 roku pomagać niezidentyfikowanej firmie w kupowaniu tanich działek w Hangzhou. Według CCTV firma kupiła wcześniej udziały w spółkach kontrolowanych przez młodszego brata Zhou.

Jaką rolę odgrywa w tej sprawie gigant handlu internetowego Alibaba?

O aferze napisał także Financial Times. Według gazety firmą, której pomagał Zhou była Ant Group, która kupiła w Hangzhou dwie działki po obniżonych cenach. Wcześniej koncern miał nabyć udziały w dwóch firmach płatności mobilnych należących do brata Zhou Jiangyonga. Ant Group to część koncernu Alibaba zajmująca się finansami.

W sprawie korupcji Zhou dochodzenie ma prowadzić Centralna Komisja ds. Kontroli Dyscypliny (CDDI).

fot. Pixabay