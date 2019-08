Chińska kryptowaluta gotowa

Administracja Chin, jak zresztą większość rządów źle widzi powszechny wśród swoich obywateli dostęp do kryptowalut. Co innego jeżeli jest to państwowa kryptowaluta, a za taką można uważać tak zwany wirtualny pieniądz.

Ludowy Bank Chin ujawnił, że po pięciu latach prac na infrastrukturą „cyfrowe pieniądze" są już gotowe do wdrożenia – nie wiadomo tylko kiedy. Całość infrastruktury ma się opierać na dwóch oddzielnych podsystemach: najwyższy poziom jest przeznaczony dla Banku Ludowego, natomiast drugi, podrzędny będzie udostępniony bankom komercyjnym obsługującym klientów instytucjonalnych i detalicznych.

Posunięcie Banku Ludowego jest interpretowane jako dalsze uniezależnianie się Chin od technologii zachodnich i wpływu ewentualnego kryzysu finansowego na gospodarkę ChRL. Z drugiej strony krok ten może przyczynić się do uspokojenia wewnętrznego rynku spekulacji kryptowalutami, no i oczywiście ściślejszej kontroli obywateli.

fot. 123RF