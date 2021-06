Chińskie karty graficzne mają być konkurencją dla urządzeń Nvidii

Wyspecjalizowane karty

Chiński Biren Technology powstał w 2019 roku. Celem firmy jest, jak można przeczytać na jej oficjalnej stronie, wytwarzanie kart graficznych do prac związanych ze sztuczną inteligencją. Biren już w tym roku planuje wysłać do produkcji swoje najnowsze urządzenia – GPU w litografii 7 nm, zaprojektowane do pracy z AI (stąd daleko im do konsumenckich, uniwersalnych kart graficznych). W sprzedaży dostępne będą one prawdopodobnie pod koniec 2022 roku. Założenie marki jest ambitne - według Mike'a Honga, dyrektora ds. technologii Birena, nowe GPU mają konkurować z nadchodzącymi kartami Nvidii w technologii 5 nm.

Poruszenie rynku

Choć w 2020 roku Biren otrzymał aż 170 milionów dolarów finansowania, według analityków z firmy International Business Strategies już samo zaprojektowanie podobnych kart może kosztować 1,5 miliarda dolarów. Do tego dochodzą koszty związane z procesorami graficznymi w litografii 7 nm, które mogą zbliżyć się do 300 milionów dolarów.

Kolejnym znakiem zapytania jest ambicja konkurowania z Nvidią, dotychczas bowiem w przeciekach pojawiły się jedynie... kryptonimy zapowiadanych przez Nvidię produktów wykonanych w litografii w 5 nm (Hopper, Lovelace). Nawet jeśli projekt nie osiągnie jednak sukcesu, prawdopodobnie pozwoli on na choć lekkie poruszenie rynku – tak potrzebne, gdy mowa o specyficznej sytuacji rynkowej GPU.

