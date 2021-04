Chińskie telewizory podejrzewane o szpiegowanie użytkowników

Telewizor z sekretną funkcją

Skyworth, chiński producent inteligentnych telewizorów, został oskarżony o szpiegowanie użytkowników. Właściciele urządzeń tej firmy odkryli ostatnio, że oprogramowanie urządzeń które co kilka minut skanuje otoczenie i wyszukuje inne urządzenia wpięte do sieci Wi-Fi. Zaszyta w kodzie aplikacja Gozen Data zbiera informacje takie jak nazwa komputerów/telefonów, parametry karty sieciowej, adresy IP i dane użytkowników. Zapamiętywane są nawet opóźnienia transmisji. Następnie odczytane dane są wysyłane do... bazy danych.

Sprawę odkrył przypadkowo jeden z użytkowników podczas dokładnego przeglądania funkcji w menu. Napisał o tym w internecie, a inne osoby odkryły, że trop prowadzi na platformę analizy danych gz-data. Znajdują się tam informacje pochodzące ze 103 milionów telewizorów. Właściciel platformy przygotowuje podsumowania dla swoich klientów – m.in. Sanyo, Toshiby oraz Philipsa.

Wątpliwości wokół Chin

Skyworth i gz-data zaprzeczyły, by dane zostały wykorzystane w celu inwigilacji. Informacje miały służyć wyłącznie do celów komercyjnych takich jak personalizowanie reklam. Istnieją jednak podejrzenia, że dane na temat użytkowników z Chin były wykorzystywane przez Pekin w celu nadzorowania ludności na obszarach wiejskich. Opozycja obawia się, że takie działania to kolejne próby wdrażania ogólnokrajowej sieci nadzoru, służącej do monitorowania osobistych kontaktów. Jest to coraz powszechniejszy problem w Chinach, podobne wątpliwości wzbudziły ostatnio routery Xiaomi.

W deklaracje producentów sprzętu trudno jest uwierzyć obywatelom Chin, gdzie w przestrzeni publicznej pracuje obecnie już ponad 20 milionów kamer, często wspieranych sztuczną inteligencją, potrafiącą wstępnie zidentyfikować poszukiwane osoby. Każdy sygnał o tego typu praktykach, do tego realizowanych w niejawny sposób, powinien być dla mieszkańców Chin niepokojący.

fot. Pixabay