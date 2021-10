Chińskie władze będą poprawiać internet

Zrobią lepszą sieć

Wierchuszka Państwa Środka będzie przekształcać ludzkie zachowania w sieci i zamierza wykorzystać ją jako platformę do rozpowszechniania nowych teorii partyjnych oraz promowania wartości socjalistycznych.

O planach takich poinformował szef Chińskiej Administracji ds. Cyberprzestrzeni (CAC) Zhuang Rongwen w artykule opublikowanym w gazecie „The Study Times". Pismo wydaje Centralna Szkoła Partyjna, w której kształcą się urzędnicy Komunistycznej Partii Chin. CAC zamieściła również słasny tekst na oficjalnym koncie w komunikatorze WeChat.

Z publikacji wynika, że działania chińskiego rządu będą miały na celu zbudowanie za pośrednictwem sieci „nowoczesnego socjalistycznego kraju". Szef chińskich nadzorców cyberprzestrzeni zauważa, że w Państwie Środka mieszka ponad miliard internautów, co czyni z Chińczyków największe na świecie cyfrowe społeczeństwo.

Zhuang Rongwen napisał również, że partia wykorzysta możliwości internetu do ułatwienia łączności i użyje sieci do tego, aby „innowacyjne teorie partyjne dotarły do domów zwykłych ludzi".

Dodał, że dobre wzorce trzeba nagłaśniać, a młodzi internauci powinni rozwijać właściwe nawyki w cyberprzestrzeni. Chiński dygnitarz zwrócił też uwagę, że firmy internetowe muszą działać w sposób bardziej zdyscyplinowany.

Po latach intensywnego wzrostu i rynkowych zmian chińskie władze próbują wzmocnić kontrolę nad społeczeństwem. Przejawem tych zamiarów jest wzmożona ingerencja w cyberprzestrzeń, a także wiele ograniczeń i represji skierowanych w sektory nowych technologii.

fot. SW1994 – Pixabay