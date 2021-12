Chińskie władze zmieniają nastawienie do technologii blockchain?

Cyfrowa pamiątka z certyfikatem

Agencja informacyjna Xinhua zamieści w internecie cyfrowe zdjęcia wraz z odpowiadającymi im niezamiennymi tokenami (NFT). Oznacza to pewną zmianę w polityce władz ChRL, które do tej pory odnosiły się raczej nieprzychylnie do technologii blockchain.



Jutro, 24 grudnia o godzinie 20.00 agencja opublikuje online 11 zdjęć wykonanych przez jej fotografów w 2021 roku. Fotografie będą udostępnione za darmo, w ograniczonej liczbie 10 tys. egzemplarzy. Każdemu z nich ma towarzyszyć certyfikat własności w postaci tokenu NFT, czyli zapisu w rozproszonej bazie danych (łańcuchu bloków – blockchainie).

Agencja poinformowała, że kolekcja, w której znajdzie się m.in. zdjęcie upamiętniające 100. rocznicę powstania Komunistycznej Partii Chin „stanie się cyfrową pamiątką w metawersum".

Wydaje się, że komunikat Xinhua oznacza oficjalne poparcie chińskiej administracji dla NFT. Jeszcze w listopadzie organ KPCh „People's Daily" pisał, że niezamienne tokeny mogą być oszustwem.

fot. Pixabay