Zdrowie młodzieży programem partii!

Nowe przepisy zostały wprowadzone w sierpniu i mają za zadanie zwalczanie „uzależnienia od gier" u osób mających mniej niż 18 lat.

Nowe regulacje nie spotkały się z aprobatą młodzieży, która stara się ominąć przepisy masowo korzystając z wypożyczalni i kupując fikcyjne konta gier po to, aby oddawać się rozrywce bez ograniczeń.

„Oznacza to, że nadal istnieją luki dla nastolatków, aby wejść do gier online, co jest warte uwagi" – napisano z oburzeniem, komentując obecną sytuację w oficjalnej gazecie Partii Komunistycznej „People's Daily".

Dziennik domaga się podjęcie surowych środków zakazujących nieletnim obywatelom kupowania, sprzedawania i wynajmowania kont. Przedsiębiorstwa zajmujące się grami muszą „aktywnie wypełniać obowiązki społeczne", „być odpowiedzialne za zdrowy wzrost następnego pokolenia" i „promować zdrowy rozwój branży" - grzmi gazeta.

Do większej czujności wzywani są szczególnie rodzice, ponieważ osoby nieletniewykorzystują ich tożsamość do rejestracji konta gry, co umożliwia im nieograniczone korzystanie z tej elektronicznej formy rozrywki.

Wyrazem troski chińskich władz o uzależnianie się młodzieży od internetu i gier jest działanie specjalnych klinik, gdzie za pomocą odpowiedniej terapii i ćwiczeń wojskowych leczone są zaburzenia.

