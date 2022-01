Chiny chcą cyfryzacji

Wielkie wzrosty i problemy

Główne cele planu to: zwiększenie działu sektora cyfrowego w tworzeniu krajowego PKB z obecnych 7,8 % do 10% za trzy lata oraz budowa wielkich centrów danych i dziesięciokrotne zwiększenie liczby użytkowników szerokopasmowego internetu, w tym systemów 6G, do 60 milionów w 2025 roku.

„Rozwój chińskiej gospodarki cyfrowej napotyka również pewne problemy i wyzwania: brak zdolności innowacyjnych w kluczowych obszarach. Zasoby danych są ogromne, ale potencjał nie został w pełni uwolniony; system zarządzania gospodarką cyfrową wymaga dalszej poprawy" – zwróciła samokrytycznie uwagę chińska Rada Stanu w komunikacie dla agencji Beijing Newsroom.

fot. Charlottees – Pixabay