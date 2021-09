Chiny chcą zakazać operowania kryptowalutami

Żadnych BTC

Ludowy Bank Chin poinformował, że transakcje kryptowalutowe będą uważane za nielegalną działalność finansową – donosi Bloomberg.

Przedstawiciele banku oświadczyli, że kryptowaluty, w tym bitcoin i tether, nie mogą znajdować się w obiegu, ponieważ nie są pieniędzmi fiducjarnymi, których gwarantem jest państwo.

Władze Chin już od dłuższego czasu starają się uniemożliwić wydobywanie krytowalut ze względu na to, że proces ten pochłania olbrzymie ilości energii. Utrudnia to osiągnięcie zaplanowanego przez państwo obniżenia emisji dwutlenku węgla. W Chińskiej Republice Ludowej jeszcze niedawno wykonywano około 46 procent wszystkich operacji obliczeniowych niezbędnych do wygenerowania cyfrowych pieniędzy. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że kryptowaluty często są wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy.

Rezultatem ośiadczena LBCh był sześcioprocentowy spadek kursu bitcoinów. Rano w NowymJorku za jednego BTC płacono około 41 800 dolarów.

fot. Pixabay