Chiny instalują oprogramowanie szpiegujące w telefonach

Rzecz dzieje się w regionie Xinjiang, który każdego roku odwiedza ok. 100 milionów zagranicznych gości. Na obszarze tym chińskie władze prowadzą intensywny nadzór nad muzułmańską mniejszością etniczną. Funkcjonariusze graniczni wymagają, aby turyści przed przekroczeniem granicy przekazywali im telefony wraz z kodami dostępu. iPhone'y są podłączane do czytnika komputera, który skanuje ich zawartość. Na telefonach z systemem Android instalowana jest apka monitorująca o nazwie BXAQ lub Fēng cǎi zaprojektowana przez jedną z chińskich firm, która gromadzi kontakty telefoniczne, wiadomości SMS, historię połączeń, a następnie przesyła te dane na serwer w postaci raportów.

Elektroniczny szpieg przeczesuje telefon pod kątem materiałów uznawanych przez Chiny za problematyczne. Na czarnej liście są terminy związane z islamistycznym ekstremizmem oraz różnorodne treści – od fragmentów Koranu i informacji o poście w Ramadanie przez podręczniki obsługi broni po przekaz Dalajlamy i muzykę japońskiego zespołu metalowego Unholy Grave.

Proceder został ujawniony w ramach śledztwa prowadzonego przez brytyjski dziennik The Guardian we współpracy z magazynem Süddeutsche Zeitung i New York Times. Spyware powinien zostać odinstalowany po zakończeniu sprawdzania telefonu, jednak bywa, że tak się nie dzieje. Tak więc w niektórych przypadkach turyści zauważyli w swoich telefonach ikonkę apki Fēng cǎi (termin nie ma bezpośredniego tłumaczenia na język angielski, ale dotyczy pszczół zbierających miód), co pozwoliło ujawnić całą akcję.

Nie jest jasne, gdzie trafiają pobrane informacje i jak długo są przechowywane. Niektóre doniesienia (nie poparte jednak dowodami) sugerują, że danych używa się do śledzenia właścicieli telefonów na dalszym etapie podróży. Inwigilowani turyści podkreślali, że na żadnym etapie kontroli telefonów nie uprzedzono ich, że są pobierane jakiekolwiek informacje. Chińskie władze odmawiają udzielenia komentarza na ten temat.