Chiny zadbają o prywatność swoich obywateli

Przestrzeganie praw człowieka w Chinach, a zwłaszcza prawa do prywatności, nie jest szczególnie przestrzegane – zarówno przez władze jak i przedsiębiorstwa. Ostatnio pisaliśmy, że podczas kontroli telefonów na lotniskach instaluje się w nich oprogramowanie szpiegujące. Teraz jednak władza podjęła starania mające na celu poprawę ochrony danych osobowych. Przynajmniej pod względem nielegalnego gromadzenia ich przez firmy.

Co trzecia z ponad 1300 spraw zgłaszanych w Chinach od stycznia do kwietnia organom nadzorującym sieć dotyczy zbierania danych przez serwisy internetowe bez zgody klientów. 20 proc. to z kolei gromadzenie informacji, które (wbrew deklaracji) nie dotyczą wyłącznie rzeczy istotnych z punktu widzenia działalności danego przedsiębiorstwa.



TechNode informuje, że rząd w Pekinie wydał na początku tygodnia narzędzie służące do oceny prywatności podczas korzystania z sieci. Aplikacja działa w tle i wykrywa próby gromadzenia danych bez zgody użytkowników. Program opracowany przez Chiński Instytut Standaryzacji Elektronicznej (China Electronics Standardization Institute, CESI) jest darmowy. W ten sposób władza chce wymusić na właścicielach stron internetowych podporządkowanie się nowym przepisom.



Państwo Środka pracuje więc nad tym, by pozbyć się łatki kraju, w którym tego typu sytuacje są na porządku dziennym. 28 maja uchwalono też nowe przepisy definiujące, jak powinno się oznaczać treści wygenerowane na podstawie zgromadzonych danych osobowych.

fot. 123RF