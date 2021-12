Chiny zbudują ogromne centra danych

Rozwój branży Big Data w Chinach

Według informacji Reutersa Chiny zatwierdziły plany zbudowania czterech megaklastrów centrów danych na północy i zachodzie kraju. Mają one powstać w północnej części Mongolii Wewnętrznej, w regionie Ningxia, prowincji Gansu i południowo-zachodniej prowincji Kuejczou.

O lokalizacji klastrów miały zdecydować walory środowiskowe wybranych terenów, pozwalające na postawienie ekologicznych i niskoemisyjnych megacentrów danych. Przyjęty plan to reakcja władz na problemy z rozbudową energochłonnych centrów zlokalizowanych na wschodzie Chin. Jest ona utrudniona ze względu na nałożone przez władze lokalne ograniczenia w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Miliardowe inwestycje

14 grudnia br. Chiny przedstawiły plan rozwoju gospodarki morskiej, który zachęca między innymi do przenoszenia centrów danych do lokalizacji podwodnych w celu ograniczenia zużycia energii niezbędnej do chłodzenia serwerów.

Chiny przewidują, że do 2025 roku branża Big Data w tym kraju osiągnie wartość ponad 470 miliardów dolarów, do czego przyczyni się właśnie budowa kilku megaklastrów centrów danych.

fot. Hyunwon Jang – Unsplash