Chłodzenie iChill dla kart GeForce RTX

INNO3D pokazało nową, stworzoną właśnie dla GeForce'ów RTX wersję układu chłodzenia iChill X3. Jak na zaawansowany układ chłodzący dla karty graficznej o wybitnie gamingowym charakterze przystało, nowy system iChill X3 posiada wielobarwne podświetlenie, obejmujące znaczną część karty.

"X3" w nazwie układu nie bierze się znikąd. Nowe chłodzenie posiada do trzech wentylatorów. Skąd określenie "do trzech"? Otóż liczbę wentylatorów można wybrać i wcale nie wymaga to kupowania nowego układu chłodzenia. Część, w której zamontowano wirniki można zdemontować. INNO3D daje użytkownikom wybór, którą wersję chłodzenia iChill chcą stosować. Do wyboru: 3 wentylatory (średnica 90 mm każdy) o zakrzywionych łopatach dla maksymalnej wydajności lub 2 wentylatory o średnicy 100 mm dla uzyskania skutecznego chłodzenia przy zachowaniu minimalnego poziomu szumu.

Na razie brak informacji co do ceny urządzenia.