Chłodzi i ładuje telefon

Dla graczy i melomanów

Firma Ranvoo przygotowała interesujący gadżet, który spodoba się szczególnie tym, którzy często grają na swoim telefonie lub godzinami słuchają muzyki na Spotify czy oglądają seriale na Netfliksie.

KooKit to chłodziarko-ładowarka w jednym. W ciągu maks. 5 minut chłodzi smartfon do 8 st. C, W takiej temperaturze podłączone urządzenie pozostaje przez kolejne 2 godziny. Tego typu chłodziarki już są do kupienia, jednak model firmy Ranvoo różni się tym, że używa płytki Peltiera, dzięki czemu osiąga on wyższą wydajność rozpraszania ciepła. Testy wykazują, że po 20 minutach używania tego gadżetu wydajność telefonu jest wyższa niż w przypadku smartfonu używanego bez tej chłodziarki.

Zapobiega przegrzaniu i przedłuża żywotność baterii

Wentylator obraca się z prędkością 6–9 tys. obrotów na minutę. Jest zarazem tak cichy jak szept (50dB). Podczas jego pracy nie odczujemy wibracji, można więc bez przeszkód rozkoszować się grą. Otwór wentylacyjny równomiernie rozprowadza ciepło, co nie powoduje dyskomfortu u osoby trzymającej oburącz telefon.

W zestawie jest zdejmowany zacisk, dzięki któremu KooKit można podłączyć do modeli różnych marek, również Samsunga, Google'a czy Huawei. Ceny tego gadżetu zaczynają się od 45 dolarów. Premierę zaplanowano na kwiecień br.

fot. RanVoo