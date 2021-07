Chmurowe gry Facebooka na urządzeniach Apple’a

Aplikacja jedynym rozwiązaniem

Użytkownicy będą mogli dodać aplikację do swoich ekranów domowych. Pozwoli to zagrać w proste tytuły, takie jak Ludo Club, Jumpy Jumpy czy Bubble Shooter Pro oraz uruchamiać produkcje bardziej zaawansowane graficznie – na przykład gry wyścigowe.

Ponieważ Apple zabrania kierować użytkowników na strony z mechanizmami zakupowymi innymi niż jego własne, gracze mogą mieć problem ze znalezieniem gier Facebooka. Spór o to toczy się zresztą nie tylko z Facebookiem (dysponującym systemem płatności sieci społecznościowej Facebook Pay), ale również z innymi firmami produkującymi gry (np. Epic).

Decyzja Facebooka o strumieniowaniu gier na iOS-a za pośrednictwem aplikacji jest pójściem w ślady Amazona i Microsoftu, które również uruchomiły aplikacje internetowe dla swoich usług gier w chmurowych. „Doszliśmy do tego samego wniosku, co inni: aplikacje internetowe są obecnie jedynym sposobem strumieniowania gier z chmury na iOS-a" – powiedział wiceprezes Facebooka ds. gier, Vivek Sharma, w oświadczeniu dla serwisu The Verge.

Chociaż Facebook ostatecznie znalazł rozwiązanie problemu uruchamiania programów strumieniowanych z chmury w iOS-ie, nadal istnieją duże ograniczenia nałożone przez przeglądarkę Safari na gry. Dźwięk jest domyślnie wyłączony, nie można wysyłać powiadomień push, a grafika nie jest tak płynna, jak w natywnych aplikacjach.

Strumieniowane z chmury gry w Facebooka są obecnie dostępne w USA oraz w części Kanady i Meksyku. Stopniowo mają pojawiać się w kolejnych regionach.

fot. Pixabay