Chrome 77 ułatwia przesyłanie linków na inne urządzenia

Trwające kilka tygodni testy beta nowej wersji Chrome'a (oznaczonej numerem 77) wreszcie się zakończyły. Aktualizacja przyniosła szereg ciekawych ulepszeń, a najbardziej interesująca jest funkcja wysyłania linków na inne urządzenia.

Od teraz nie trzeba będzie wysyłać do samego siebie wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po prawej stronie pola na adres WWW pojawiła się ikonka, która pozwala szybko wysłać link do strony na inne urządzenie, zalogowane na to samo konto Google. Tuż po wysłaniu pojawi się na nim odnośnik pozwalający szybko wczytać stronę. Funkcja ta współpracuje także z iPhone'ami (nie działa jednak na komputerach z systemem macOS), pod warunkiem że korzystacie na nich z Chrome'a.

Inna ważna nowość to odświeżony ekran logowania. Od teraz można dodać na nim skróty do ulubionych stron, by w razie potrzeby szybko uzyskać do nich dostęp. Równie cenną zmianą są liczne poprawki w zakresie bezpieczeństwa. Google deklaruje załatanie aż 52 dziur zgłoszonych firmie w ostatnim czasie - po wprowadzeniu nagród za ich znalezienie.

fot. Google