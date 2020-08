Chrome 85: grupowanie i formularze

Bez sensacji

W komunikacie towarzyszącym premierze nowej wersji przeglądarki Chrome na pierwszym miejscu znajduje się informacja o przyspieszeniu ładowania kart o 10%. Już tylko to każe przypuszczać, że zmiany wprowadzone w browserze są raczej niewielkie.

Połącz, rozgrupuj, wypełnij

Najbardziej rzucającą się w oczy nowością w 85. wersji Chrome'a jest możliwość grupowania otwartych kart. W menu kontekstowym, wywoływanym po zaznaczeniu zakładki karty i naciśnięciu prawego klawisza myszy, pojawia się opcja Dodaj kartę do nowej grupy. Wystarczy ją wybrać, aby powstała osobna grupa, która przyponina nieco foldery tworzone w zakładkach. Do grupy można dodawać kolejne karty, zwijać takie zestawy, przenosić je do osobnego okna itp.

Kolejna nowość Chrome'a 85 ma się pojawić w ciągu kilku tygodni. Mowa o wypełnianiu formularzy PDF wprost z poziomu przeglądarki. Edytowany dokument da się zapisać na dysku.

Google zapowiada ponadto udogodnienia dla użytkowników przeglądarki uruchamianej w trybie tabletu na laptopie. Będzie to podgląd otwartych kart – ich miniatury zostaną wyświetlone u góry okna przeglądarki po kliknięciu ikony umieszczonej nad paskiem adresu. Takie usprawnienie pojawi się najpierw na chromebookach, a następnie na maszynach pracujących pod kontrolą systemów innych niż Chrome OS.

fot. Google