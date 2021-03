Chrome będzie domyślnie korzystać z https

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Google ogłosił, że w nowej aktualizacji przeglądarki Chrome, domyślnym protokołem stanie się https. Oznacza to, że w przypadku, gdy nie zaznaczymy tego w adresie, przeglądarka będzie automatycznie korzystać z bezpieczniejszej wersji protokołu. Jeżeli użytkownik wprowadzi adres z http lub dany adres nie będzie umożliwiał dostępu do szyfrowanej wersji, przeglądarka będzie wyświetlać ostrzeżenie.

Jedna litera zmienia wszystko

Wbrew pozorom jedna dodatkowa literka w adresie zmienia w tym przypadku bardzo dużo. Ta wersja protokołu wprowadziła bowiem szyfrowanie, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo w sieci. Choć z https można korzystać już od dawna, wielu użytkowników nie robiło tego z lenistwa. Przeglądarki umożliwiły bowiem wpisywanie skróconej wersji adresu, co często jest bardziej intuicyjne. Do tej pory Chrome samoczynnie uzupełniał jednak adres przestarzałym, nieszyfrowanym protokołem.

Oczywiście trzeba pochwalić Google’a za wprowadzenie takiej zmiany, bo z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa. Z drugiej strony protokół https jest znany od tak dawna, że obecnie oferuje go zdecydowana większość serwisów. Stąd pojawia się pytanie – dlaczego dopiero teraz?

fot. Pixabay