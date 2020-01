Chrome bez obsługi ciasteczek

Google planuje zrezygnować z obsługi śledzących plików cookie w przeglądarce Chrome. Miałoby to nastąpić w ciągu dwóch lat (do 2022 roku). Plan taki został przedstawiony we wpisie na blogu Chromium, zatytułowanym „Building a more private Web: A path towards making third party cookies obsolete" („Budowanie bardziej prywatnej sieci: droga do uczynienia plików cookie stron trzecich przestarzałymi").

Jest to wyraźna zmiana stanowiska w porównaniu z sytuacją z sierpnia ubiegłego roku. Zespół odpowiedzialny za przeglądarkę Chrome utrzymywał wówczas, że blokowanie obsługi ciasteczek firm zewnętrznych (third party coookies) – które pozwalają reklamodawcom śledzić internautów podczas przechodzenia z jednej witryny do drugiej – zachęci do korzystania z innych metod badania aktywności użytkowników sieci.

Pracownicy Google'a ostrzegali zwłaszcza przed sytuacją, w której masowo zacznie być stosowany mechanizm fingerprintingu, polegający na zbieraniu danych o konfiguracji urządzenia łączącego się z siecią (takich jak zainstalowane czcionki, wtyczki, wersje sterowników itp.) i rozpoznawania internauty na takiej właśnie podstawie. Badanie cyfrowych „odcisków palców" jest co prawda bardziej skomplikowane niż użycie ciasteczek, ale zarazem okazuje się trudniejsze do wykrycia i zablokowania. Co więcej, otrzymane profile użytkowników nie zawsze da się usunąć.

Zamiast blokowania plików cookies koncern Google zaproponował w sierpniu zastosowanie tzw. piaskownicy prywatności („Privacy Sandbox"), która zminimalizowałaby ilość danych dostarczanych reklamodawcom i gwarantowała użytkownikom zachowanie dużego poziomu anonimowości, nie blokując zarazem możliwości dostarczania internaucie spersonalizowanych treści. W blogu Chromium napisano: „przeglądarka może uniknąć ujawnienia, że należysz do grupy, która lubi Beyonce i kamizelki, dopóki nie będzie pewna, że do grupy tej należą także tysiące innych osób".

Obecnie – po przedyskutowaniu sierpniowej propozycji ze społecznością internautów, reklamodawcami i dostawcami treści – programiści Google'a twierdzą, że zastosowanie piaskownicy prywatności w połączeniu z mechanizmami uczenia maszynowego pozwoli całkowicie zrezygnować z obsługi plików cookie. Umożliwi to bowiem reklamodawcom wyświetlanie spersonalizowanych treści bez konieczności śledzenia poszczególnych użytkowników sieci i konstruowania ich indywidualnych profili.

