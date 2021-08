Chrome dla Androida: bardziej prywatny tryb incognito

Z odciskiem palca

Do przeglądarki Chrome w wersji dla Androida trafi funkcja znana już z wydania browsera dla systemu iOS. Mowa o blokowaniu stron otworzonych w trybie incognito. Po równoczesnym otworzeniu wielu stron w trybie incognito użytkownik będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość chcąc obejrzeć którąkolwiek z nich. Zrobi to za pomocą odciska palca, skanując twarz lub podając kod PIN służący do odblokowania telefonu (w przypadku urządzeń Apple'a wykorzystywany jest mechanizm Face ID).

O tym, że trwają prace nad takim zabezpieczeniem można się przekonać instalując eksperymentalne wydanie przeglądarki Chrome (Canary) w wersji dla Androida. Gry wpiszemy w omniboksie frazę chrome://flags i wyszukamy słowo „incognito", znajdziemy flagę incognito-reauthentication-for-android. Z jej opisu wynika, że w sekcji Ustawienia | Prywatność i bezpieczeństwo pojawi się funkcja pozwalająca żądać uwierzytelnienie przy wywoływaniu kart wcześniej otwartych w trybie incognito („When enabled, a setting appears in Settings > Privacy and Security, to enable reauthentication for accessing your existing Incognito tabs. – Android"). Na razie uaktywnienie flagi nic jednak nie daje, a zatem na nową funkcję przyjdzie jeszcze poczekać.

fot. Google