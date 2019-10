Chrome: nowy mechanizm zamrażania kart

W ostatniej, 79. eksperymentalnej wersji przeglądarki Chrome (Canary), pojawił się nowy przełącznik służący do zarządzania nieaktywnymi kartami. Obsługuje on niektóre funkcje znane z rozszerzenia The Great Suspender.

W 2015 roku w Chrome'a wbudowano mechanizm Tab Discarding pozwalający zwolnić pamięć operacyjną przydzielaną kartom działającym w tle. Zamrożona (zahibernowana) w taki sposób karta była widoczna w oknie browsera, ale dopiero po jej kliknięciu przeładowywała się zawartość strony.

Odświeżanie kart nie każdemu odpowiadało. Niektórzy internauci woleli oglądać strony WWW takie jak przed zamrożeniem. Mechanizm przeładowywania można było jednak zablokować, wpisując w pasku adresu frazę chrome://flags i ustawiając przełącznik automatic-tab-discarding na Disabled.

Później twórcy Chrome'a usprawnili przeglądarkę, włączając automatyczne odświeżanie kart działających w tle. W połowie czerwca br. przełącznik automatic-tab-discarding zniknął; zastąpiła go flaga proactive-tab-freeze-and-discard, która pozwalała zablokować mechanizm odświeżania.

Obecnie w eksperymentalnej wersji browsera (Canary) można wypróbować najnowszą wersję narzędzia służącego do sterowania hibernacją. Jest nim Tab Freeze. Aby z niego skorzystać, należy wpisać w pasku adresu polecenie chrome://flags/#proactive-tab-freeze.

Do wyboru mamy kilka ustawień:

• Enabled – nieużywane karty zostaną zamrożone po 5 minutach;

• Enabled Freeze – No Unfreeze – nieaktywne kartu zostaną zahibernowane po 5 minutach, ale ich zawartość nie będzie odświeżana;

• Enabled Freeze – Unfreeze – zamrożone karty będą odświeżane przez 10 sekund co 15 minut;

• Disabled – zablokowane.

Aby sprawdzić, w jaki sposób Chrome zarządza kartami działającymi w tle, wystarczy wydać polecenie chrome://discards. W wyświetlonym oknie pojawi się lista wszystkich otwartych kart oraz informacja o tym, czy są one zamrażane, czy też nie (wraz z wyjaśnieniem, dlaczego niektóre z nich nie będą hibernowane).

fot. Google