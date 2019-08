Chrome wprowadza nowe zabezpieczenie przed wirusami

Google pracuje nad poprawą bezpieczeństwa swoich usług. W ubiegłym tygodniu firma wprowadziła na Gmailu program zaawansowanej ochrony przed wnikaniem szkodliwego oprogramowania. ZDNet podaje, że rozszerzono też działanie tej funkcji na Chrome'a. Warunkiem uruchomienia tego mechanizmu jest zalogowanie się na swoje konto w przeglądarce.

Funkcję logowania do przeglądarki Google wprowadził w zeszłym roku. Do takiego konta można przypisać dane karty płatniczej, dokonać synchronizacji między wersją mobilną i stacjonarną oraz automatycznie zalogować się do innych usług Google'a, takich jak YouTube.



Ulepszone zabezpieczenia to kolejna korzyść wynikająca z tego trybu. Bezpieczniejsze przeglądanie sieci oznacza też jednak zgodę na wysyłanie historii przeglądania na serwery firmy. Musimy zatem dokonać wyboru pomiędzy prywatnością, a bezpieczeństwem.



Nawet, jeżeli nie zdecydujecie się na kolejne zabezpieczenie, Chrome i tak ma już teraz kilka zróżnicowanych systemów obrony przed wirusami. Ostatni, wprowadzony w marcu, blokuje pobieranie niepożądanych plików z ramek iframe. To jedna z najczęstszych dróg wnikania szkodliwego oprogramowania ze stron internetowych.

fot. Chrome