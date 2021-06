Chrome: wydłużona obsługa ciasteczek firm zewnętrznych

Odroczona egzekucja

Ciasteczka firm zewnętrznych (third party cookies) będą obsługiwane przez przeglądarkę Chrome do 2023 roku - poinformowali przedstawiciele Google'a. Termin został więc przesunięty mniej więcej o 12 miesięcy.

Nie wylać dziecka z kąpielą

Początkowo third party cookies miały być obsługiwane przez Chrome'a do 2022 roku. Vinay Goel, dyrektor Googel'a odpowiedzialny za zagadnienia związane z prywatnością, pisze jednak w firmowym blogu, że sam pomysł nie został porzucony, ale wdrożenie go wymaga więcej czasu.

Zablokowanie ciasteczek zewnętrznych pozwoli co prawda zapewnić większe poczucie prywatności internautom, ale nie wolno zapominać o interesach wydawców stron WWW oraz branży reklamowej. Bezpłatne treści w internecie pojawiają się właśnie dzięki reklamodawcom, więc należy dać im szansę na dostosowanie się do nowych metod dostarczania spersonalizowanych reklam. Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką WWW; porzucenie przez nią third party cookies będzie miało największe znaczenie dla branży reklamowej.

Wypracowanie nowych metod, mających zastąpić śledzenie internautów z wykorzystaniem ciasteczek, okazało się trudniejsze, niż początkowo zakładano. Google w ramach inicjatywy nazwanej piaskownicą prywatności (Privacy Sandbox) zaproponował kilka mechanizmów, ale ten najbardziej forsowany wśród nich – FLoC (Federated Learning of Cohorts) – jest zarazem pomysłem wzbudzającym największe kontrowersje. Ideą FLoC jest łączenie użytkowników sieci w duże grupy osób (kohorty) o podobnej historii przeglądania zasobów internetu i dostarczanie treści reklamowych całym grupom, nie zaś osobom indywidualnym. Na razie żaden dostawca przeglądarek nie zapowiedział, że wdroży ten mechanizm a kilku (m.in. Apple) wyraźnie oświadczyło, że go nie zaakceptuje.

Nowy terminarz

Koncern z Mountain View przedstawia więc nowy harmonogram wycofywania obsługi ciasteczek, mając nadzieję, że przesunięcie pierwotnego terminu pozwoli wypracować nowe, zadowalające wszystkich metody personalizowania reklam.

Cała operacja odbędzie się w dwóch turach. Etap 1 (od końca 2022 r.) to czas przeznaczony dla wydawców treści i branży reklamowej na wdrożenie nowych mechanizmów usług. Według Google'a proces ten potrwa dziewięć miesięcy.

Etap 2 rozpocznie się w drugiej połowie 2023 r. Chrome zakończy obsługę plików cookie innych firm w ciągu trzech miesięcy (do końca 2023 roku).

Szczegółowy terminarz pojawi się niebawem na stronie privacysandbox.com.

fot. Pixabay