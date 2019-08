Chromebooki Lenovo tuż tuż

Niebawem ukażą się trzy chromebooki C340-11, S340-14 i C340-15. Pierwszy model ma mieć obracany ekran o przekątnej 11,6", przekątna w pełni (180 stopni) odchylanego ekranu drugiego laptopa wynosi 14", a trzeciego 15,6". Dwa mniejsze chromebooki napędzane będą procesorem Intel Celeron N4000, a większy chipem Intel Core i3-8130U lub Pentium Gold 4417U.



O ile do tej pory niemal cała uwaga IT skupiona jest na smartfonach, o tyle w niedalekiej przyszłości rynek tych urządzeń będzie się kurczył. W przeciwieństwie do smartfonów rynek tabletów, szczególnie z systemem Android, ma perspektywę wzrostu. Do tego rynkowego trendu dołączają producenci netbooków z systemem Google'a – Chrome OS.

fot. SlashGear