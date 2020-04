Chromebooki zyskają dłuższe życie

Aktualizacje Chrome'a i ChromeOS-a mogą być udostępniane osobno.

Obecnie urządzenia z systemem ChromeOS (chromebooki) mogą otrzymywać poprawki oprogramowania maksymalnie przez 8 lat od daty premiery (ten sam model kupiony później będzie obsługiwany krócej). Problemem jest to, że aktualizacje systemowe są w tym przypadku związane z poprawkami do przeglądarki Chrome. Ta ostatnia przestaje otrzymywać łaty likwidujące luki zabezpieczeń wraz z końcem 8-letniego cyklu.

Życie po życiu

Według serwisu 9to5google koncern z Mountain View uruchomił nowy projekt, noszący nazwę „LaCrOS". Jego ideą jest rozdzielenie aktualizacji ChromeOS-a i przeglądarki Chrome. Ma to doprowadzić do sytuacji, w której poprawki do browsera będą dostarczane nawet po zakończeniu cyklu życia urządzenia. Tak przynajmniej wynika z dyskusji prowadzonej na forum zespołu programistów Chrome'a.

Zmiana zasad dostarczania poprawek do browsera na chromebooki wydaje się rozsądnym posunięciem. Użytkownicy starszych urządzeń z systemami Windows lub macOS mogą korzystać z nowych wydań przeglądarki nawet wtedy, gdy Microsoft albo Apple kończą obsługę własnego oprogramowania.

