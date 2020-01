Chroń swój sprzęt przed wirusami, używaj nakładek

Jeśli korzystacie z publicznych stacji ładowania smartfonów, lepiej wyposażcie się w zabezpieczające sprzęt nakładki. Specjalnie opracowany kondom założony na wtyczkę USB uchroni nas i naszego smartfona przed atakiem. SyncStop to urządzenie blokujące, które ograniczy dostęp przesyłanych do smartfona informacji z podłączonego gniazda USB, dzięki czemu możemy ustrzec się przed ewentualnym dostaniem się niepożądanych treści do naszego smartfona.

Nakładkę umieszcza się na końcu kabla ładowarki (istnieją wersje urządzenia z obudową i bez, obie dla wersji USB-A), po czym ładowanie toczy się w normalny sposób. SyncStop chroni także przed przypadkowym wydostaniem się treści z naszego urządzenia i kradzieżą danych. Aby mieć stuprocentową pewność, że nie narazimy się na atak czy uszkodzenie urządzenia, lepiej po prostu korzystajmy z prywatnych powerbanków.

fot. FelixMittermeier/Pixabay