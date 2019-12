Chuck Peddle nie żyje

Chuck Peddle, jedna z najważniejszych postaci wczesnej ery komputerów domowych, zmarł w wieku 82 lat na raka trzustki.

Peddle jest znany przede wszystkim jako projektant 8-bitowego procesora wytwarzanego przez firmę MOS Technology. Układ oznaczony symbolem 6502 trafił do produkcji w 1975 roku i kosztował zaledwie 25 dolarów (odpowiada to obecnie około 130 dolarom). Na bazie opisywanego procesora zbudowano m.in. komputery Apple II, całą rodzinę urządzeń Commodore PE, a zmodyfikowane wersje chipa 6502 znalazły się w konsolach NES i Atari 2600.

Pracę nad niedrogim, 8-bitowym procesorem Chuck Peddle rozpoczął w 1974 roku w firmie Motorola. Szefowie przedsiębiorstwa zamknęli jednak projekt, uznając go za konkurencję dla wytwarzanego już przez Motorolę innego 8-bitowego układu – był nim kosztujący 300 dolarów układ Motorola 6800.

Peddle opuścił wówczas firmę i wraz z siedmioma innymi inżynierami przeniósł się do spółki MOS Technology. Tam właśnie powstał układ 6502, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w rozmaitych urządzeniach – od kas fiskalnych po komputery osobiste. Nie obyło się przy tym bez problemów: szefowie Motoroli zażądali od MOS Technology odszkodowania, twierdząc, że nowy, tani procesor mógł zostać skonstruowany dzięki temu, że Pebble pracował wcześniej w ich firmie. Ostatecznie Mos Technology zapłaciła konkurentowi 200 tysięcy dolarów; wcześniej jednak, w 1976 roku, spółka została przejęta przez przedsiębiorstwo Commodore International, specjalizujące się w produkcji kalkulatorów.

Zarząd firmy pilnie poszukiwał właśnie stosunkowo tanich procesorów; dotychczasowy ich dostawca, koncern Texas Instruments, podniósł cenę własnych układów tak bardzo, że chipy niejednokrotnie okazywały się droższe niż produkowane przez Commodore'a kalkulatory.

Procesor MOS Technology 6502 nadawał się na zastępcę dotychczas wykorzystywanych elementów idealnie, jednak szefowie firmy Commodore nie ograniczyli się do konstruowania kolejnych kalkulatorów. W 1977 roku zaprezentowano bazujący na układzie 6502 komputer domowy Commodore PET 2001. Stał się on protoplastą całej rodziny urządzeń, a uznawany jest za jeden z pierwszych komputerów „dla mas". Maszyna miała wbudowaną klawiaturę i monitor oraz pamięć o rozmiarze od 4 do 8 kilobajtów. Całość kosztowała 495 dolarów.

Układ 6502 znalazł także zastosowanie w komputerze Apple II. Co ciekawe, założyciele Apple'a zaproponowali Commodore'owi, aby wykupił ich firmę. Oferta została odrzucona.

Warto pamiętać, że od momentu powstania procesora MOS Technology 6502 i konstruowanych z jego zastosowaniem komputerów rozpoczęła się era upowszechniania takich urządzeń; do amerykańskich szkół i domów trafiła pierwsza fala pecetów. Dopiero później rynek został zdominowany przez układy Intela, Motoroli i innych dostawców.

