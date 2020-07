Ciągle spada sprzedaż chińskich smartfonów

Pandemia koronawirusa wpływa na handel.

W 1. miesiącach br. ucierpiało wiele branż, w tym także branża smartfonów. Najwięksi chińscy producenci telefonów: Huawei, Oppo, vivo i Xiaomi zanotowali w 1. połowie br. spadek sprzedaży o prawie 20%. Powodem były ograniczenia eksportowe. Zmniejszył się także popyt na smartfony. Wielu klientów odkładało na później decyzję o zmianie sprzętu w związku z niepewną sytuacją na rynku pracy.

Największy spadek sprzedaży smartfonów w tym okresie miała firma Xiaomi (o 27,1%).

Kolejne miesiące na minusie

Przy porównaniu kwartałów lepiej wygląda 2. kwartał tego roku niż 1., ale w porównaniu rok do roku sprzedaż smartfonów w 2. kwartale również spadła – o 15,2% względem roku 2019.

Digitimes Research prognozuje w następnych miesiącach tylko niewielki wzrost sprzedaży. Prawdopodobnie w 2. połowie br. pojawią się bardzo przystępne cenowo telefony 5G (za ok. 150 dolarów). Raczej jednak nie spowodują one ożywienia sprzedaży do poziomu z zeszłego roku.

fot. PublicDomainPictures – Pixabay