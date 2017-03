City Rider 5 – elektryczna hulajnoga

City Rider 5 to hulajnoga klasycznej konstrukcji, wyposażona w silnik typu Inside Roll umieszczony bezpośrednio w przednim kole. Rozwiązanie to znacznie ogranicza liczbę części i eliminuje mechanizmy przeniesienia napędu. W praktyce oznacza to dużo większą bezawaryjność oraz znacząco wydajniejsze wykorzystanie generowanej mocy. Nowością jest innowacyjna budowa tylnego koła, które wyposażono w podwójny rdzeń - wewnętrzny hydroaluminiowy absorbuje nierówności lepiej niż inne koła, podczas gdy twarda zewnętrzna powłoka jest bardziej trwała i wytrzymała niż zwykła guma. Dodatkowo hulajnogę wyposażono w sprężynowy amortyzator, tłumiący drgania przedniego koła. Bateria została ukryta w karbonowej obudowie drążka kierownicy, co pozwoliło na odciążenie platformy jezdnej i jednocześnie zminimalizowało możliwość uszkodzenia baterii.

Hulajnoga posiada antypoślizgowy podest. Wszystkie parametry jazdy i urządzenia możemy sprawdzić z pomocą pokładowego komputera z dużym i czytelnym wyświetlaczem, który pokazuje stan naładowania baterii, prędkość, przebyty dystans oraz aktualny tryb prędkości. Urządzenie może poruszać się w trybie spacerowym rozwijając prędkość do ok. 8 km/h, w trybie miejskim z szybkością do ok. 15 km/h oraz w trybie wyścigowym z maksymalną szybkością do 25 km/h. Rozwiązanie to pozwala np. rodzicom kontrolować poczynania młodych kierowców, ale także dostosować prędkość do terenu i warunków, w których się poruszamy.

Regulacja prędkości oraz siły hamowania odbywa się przy pomocy manetek znajdujących się na kierownicy. Dodatkowy hamulec mechaniczny został umieszczony w błotniku tylnego koła. Elektryczny hamulec przedni oraz mechaniczny tylny znacznie poprawiają bezpieczeństwo jazdy oraz zwrotność pojazdu. Hulajnoga Goclever City Rider 5 została wyposażona w oświetlenie LED pozwalające także na jazdę po zmroku. Pojazd można bardzo łatwo złożyć i zabrać ze sobą do pracy bądź szkoły. Z kolei składana nóżka ułatwi postawienie (postój) hulajnogi.

Do dyspozycji użytkowników są dwa modele hulajnóg City Rider 5 - Black i Carbon. Różnią się one wagą, wielkością kół i pojemnością baterii, a przez to maksymalną prędkością i zasięgiem, a także kątem nachylenia wzniesień, na które wjedzie hulajnoga.

Wszystkie produkty z linii hulajnóg City Rider podlegają bardzo surowej kontroli - każdy model jest wnikliwie testowany i sprawdzany. Pojazd objęty jest dwuletnią gwarancją w systemie door 2 door.